Börse New York in Grün: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Der Dow Jones bleibt auch am Donnerstag in der Gewinnzone.

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,05 Prozent auf 39 743,12 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,311 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,13 Prozent auf 39 272,45 Punkte an der Kurstafel, nach 39 721,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 39 623,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 801,25 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,891 Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38 747,42 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, bei 38 459,08 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 11.07.2023, den Stand von 34 261,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,38 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Home Depot (+ 0,92 Prozent auf 347,36 USD), Honeywell (+ 0,70 Prozent auf 215,99 USD), Caterpillar (+ 0,64 Prozent auf 330,59 USD), Nike (+ 0,59 Prozent auf 72,97 USD) und 3M (+ 0,59 Prozent auf 102,27 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen JPMorgan Chase (-0,98 Prozent auf 205,76 USD), Walmart (-0,88 Prozent auf 69,79 USD), Verizon (-0,71 Prozent auf 40,79 USD), Visa (-0,67 Prozent auf 261,24 USD) und American Express (-0,64 Prozent auf 237,39 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 299 903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,237 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

