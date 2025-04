Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich freundlich

Am Abend hielten sich die Anleger in New York zurück.

Der Dow Jones beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 40 113,50 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 15,027 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,40 Prozent auf 39 531,05 Punkte an der Kurstafel, nach 40 093,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 40 137,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 39 718,68 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 3,10 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 25.03.2025, den Wert von 42 587,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 424,25 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 25.04.2024, bei 38 085,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 5,38 Prozent abwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 4,30 Prozent auf 111,01 USD), Merck (+ 3,63 Prozent auf 82,74 USD), IBM (+ 1,34 Prozent auf 232,41 USD), Amazon (+ 1,31 Prozent auf 188,99 USD) und Salesforce (+ 1,19 Prozent auf 267,85 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Verizon (-2,10 Prozent auf 41,91 USD), Nike (-1,47 Prozent auf 57,62 USD), UnitedHealth (-1,32 Prozent auf 418,64 USD), 3M (-1,12 Prozent auf 137,32 USD) und American Express (-0,94 Prozent auf 264,81 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 51 832 523 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,754 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Merck-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 6,40 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at