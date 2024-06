Börse New York in Grün: NASDAQ 100 klettert am Mittag

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Mittag aufwärts.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,37 Prozent auf 19 862,89 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,141 Prozent stärker bei 19 817,00 Punkten, nach 19 789,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 20 017,71 Punkte, das Tagestief hingegen 19 789,53 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18 869,44 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.03.2024, den Wert von 18 254,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 14 964,57 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 20,06 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 017,71 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 2,85 Prozent auf 70,69 USD), Charter A (+ 2,82 Prozent auf 302,39 USD), QUALCOMM (+ 2,71 Prozent auf 200,44 USD), Applied Materials (+ 2,58 Prozent auf 238,54 USD) und KLA-Tencor (+ 2,53 Prozent auf 835,51 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Enphase Energy (-2,58 Prozent auf 102,51 USD), Lucid (-2,43 Prozent auf 2,61 USD), Lululemon Athletica (-2,42 Prozent auf 300,85 USD), Keurig Dr Pepper (-1,70 Prozent auf 33,54 USD) und Mondelez (-1,65 Prozent auf 65,50 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 736 974 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3,142 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 3,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at