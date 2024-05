Börse New York in Grün: NASDAQ Composite startet mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Dienstag klettert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,19 Prozent auf 16 953,14 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,399 Prozent höher bei 16 988,31 Punkten in den Handel, nach 16 920,79 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 016,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 16 931,36 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 15 927,90 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15 947,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, stand der NASDAQ Composite bei 12 975,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 14,81 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 17 016,58 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Forward Air (+ 14,92 Prozent auf 14,17 USD), Corcept Therapeutics (+ 11,45 Prozent auf 30,67 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 9,27 Prozent auf 8,25 USD), NVIDIA (+ 4,37 Prozent auf 1 111,24 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 3,98 Prozent auf 0,62 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Ebix (-8,33 Prozent auf 0,39 USD), Dixie Group (-4,14 Prozent auf 0,85 USD), Enzon Pharmaceuticals (-3,59 Prozent auf 0,14 USD), Intevac (-3,05 Prozent auf 3,82 USD) und MicroStrategy (-2,79 Prozent auf 1 637,82 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 720 694 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,940 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Comtech Telecommunications-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,10 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

