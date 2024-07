Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich zum Start schwächer

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 40 277,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,040 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 40 592,35 Zählern und damit 0,757 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (40 287,53 Punkte).

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 40 274,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 40 461,69 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wurde der Dow Jones mit 39 150,33 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38 239,98 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 35 227,69 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,79 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 41 376,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 1,26 Prozent auf 442,61 USD), Apple (+ 1,16 Prozent auf 226,91 USD), Nike (+ 1,14 Prozent auf 73,53 USD), Amgen (+ 1,06 Prozent auf 334,81 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,88 Prozent auf 211,63 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Verizon (-5,80 Prozent auf 39,21 USD), Walt Disney (-1,40 Prozent auf 94,40 USD), Coca-Cola (-1,07 Prozent auf 64,59 USD), UnitedHealth (-0,91 Prozent auf 560,19 USD) und Chevron (-0,68 Prozent auf 158,06 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 1 717 671 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 3,161 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at