Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verliert mittags

Am Dienstag steht der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,33 Prozent im Minus bei 18 540,11 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 18 598,00 Zählern und damit 0,016 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 600,97 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 608,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 521,85 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 17 890,80 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.03.2024, den Stand von 18 226,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14 546,64 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,07 Prozent nach oben. Bei 18 907,54 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Old Dominion Freight Line (+ 4,73 Prozent auf 177,34 USD), T-Mobile US (+ 1,49 Prozent auf 175,66 USD), Honeywell (+ 1,41 Prozent auf 205,32 USD), Adobe (+ 1,26 Prozent auf 444,55 USD) und O Reilly Automotive (+ 1,25 Prozent auf 968,59 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Constellation Energy (-4,14 Prozent auf 199,64 USD), MercadoLibre (-4,02 Prozent auf 1 625,00 USD), Sirius XM (-3,79 Prozent auf 2,67 USD), Marvell Technology (-2,76 Prozent auf 66,33 USD) und Align Technology (-2,73 Prozent auf 247,59 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 501 807 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,831 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,96 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

