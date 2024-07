Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 18 429,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,334 Prozent auf 18 534,27 Punkte an der Kurstafel, nach 18 472,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 18 576,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 386,07 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17 688,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 15 865,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, einen Wert von 14 113,70 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 24,81 Prozent zu Buche. Bei 18 671,07 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AngioDynamics (+ 25,30 Prozent auf 7,43 USD), Cutera (+ 9,42 Prozent auf 1,69 USD), AmeriServ Financial (+ 9,05 Prozent auf 2,53 USD), Sangamo Therapeutics (+ 8,86 Prozent auf 0,47 USD) und DXP Enterprises (+ 8,78 Prozent auf 52,16 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil TransAct Technologies (-4,09 Prozent auf 3,75 USD), Powell Industries (-3,87 Prozent auf 138,94 USD), Amtech Systems (-2,74 Prozent auf 6,40 USD), Compugen (-2,09 Prozent auf 1,87 USD) und Scientific Games (-1,91 Prozent auf 104,87 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 982 533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,247 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Mit 19,46 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at