Verluste in New York: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,70 Prozent leichter bei 17 322,99 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,460 Prozent tiefer bei 17 722,09 Punkten in den Handel, nach 17 804,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17 283,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 763,28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 4,01 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 18 847,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Wert von 19 722,03 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 28.03.2024, einen Stand von 16 379,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 fiel der Index bereits um 10,15 Prozent zurück. Bei 20 118,61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 17 238,24 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Taylor Devices (+ 4,17 Prozent auf 33,24 USD), Harvard Bioscience (+ 1,65 Prozent auf 0,61 USD), Donegal Group A (+ 1,30 Prozent auf 19,41 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 1,00 Prozent auf 5,07 USD) und Compugen (+ 0,66 Prozent auf 1,53 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Strategy (-10,84 Prozent auf 289,41 USD), Scientific Games (-10,34 Prozent auf 89,09 USD), Microvision (-6,92 Prozent auf 1,21 USD), Cumulus Media A (-6,85 Prozent auf 0,47 USD) und Commercial Vehicle Group (-6,72 Prozent auf 1,25 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 49 828 252 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,086 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10,52 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

