Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,20 Prozent tiefer bei 16 992,02 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,209 Prozent höher bei 17 061,41 Punkten, nach 17 025,88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 16 986,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 094,06 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,929 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 745,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 343,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 13 917,89 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 15,08 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 8,95 Prozent auf 2,80 USD), Consumer Portfolio Services (+ 5,91 Prozent auf 9,85 USD), Modine Manufacturing (+ 5,71 Prozent auf 100,00 USD), Comtech Telecommunications (+ 5,29 Prozent auf 3,09 USD) und NVIDIA (+ 3,05 Prozent auf 111,40 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Sify (-7,35 Prozent auf 0,42 USD), Microvision (-5,56 Prozent auf 1,02 USD), MicroStrategy (-4,74 Prozent auf 123,50 USD), Net 1 Ueps Technologies (-3,20 Prozent auf 4,54 USD) und Big 5 Sporting Goods (-2,63 Prozent auf 1,85 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 457 154 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,042 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie an.

