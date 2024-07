Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt deutlich im Minus

Der NASDAQ Composite brach am Mittwoch massiv ein.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 3,64 Prozent tiefer bei 17 342,41 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1,46 Prozent auf 17 733,91 Punkte an der Kurstafel, nach 17 997,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 747,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 313,52 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,24 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17 496,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 15 712,75 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, bei 14 058,87 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 17,45 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. 14 477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Sangamo Therapeutics (+ 39,55 Prozent auf 0,56 USD), Manhattan Associates (+ 10,54 Prozent auf 249,83 USD), Resources Connection (+ 3,80 Prozent auf 11,46 USD), Donegal Group B (+ 3,64 Prozent auf 12,23 USD) und Heartland Express (+ 3,47 Prozent auf 12,81 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Modine Manufacturing (-16,46 Prozent auf 98,70 USD), Sify (-9,59 Prozent auf 0,42 USD), Cutera (-8,86 Prozent auf 1,44 USD), American Superconductor (-8,37 Prozent auf 26,37 USD) und Geron (-7,14 Prozent auf 4,29 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 72 836 907 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,167 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr hat die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 19,46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at