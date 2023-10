Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verliert

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,24 Prozent leichter bei 13 282,96 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,304 Prozent auf 13 354,80 Punkte an der Kurstafel, nach 13 314,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 232,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 404,73 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,27 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 19.09.2023, einen Wert von 13 678,19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 358,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 10 680,51 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 27,88 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Netflix (+ 16,25 Prozent auf 402,46 USD), Heritage Financial (+ 9,63 Prozent auf 17,88 USD), Repligen (+ 4,60 Prozent auf 149,07 USD), MicroStrategy (+ 4,00 Prozent auf 342,29 USD) und EMCORE (+ 3,82 Prozent auf 0,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Video Display (-28,56 Prozent auf 0,75 USD), Trinity Biotech (-10,18 Prozent auf 0,50 USD), CRESUD (-8,62 Prozent auf 7,84 USD), Geospace Technologies (-8,26 Prozent auf 12,22 USD) und Zions Bancorporation (-5,83 Prozent auf 33,61 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 685 269 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,627 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die New York Community Bancorp-Aktie hat mit 2,58 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index zeigt die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 44,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

