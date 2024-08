Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 2,38 Prozent leichter bei 18 440,84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 2,10 Prozent auf 18 494,24 Punkte an der Kurstafel, nach 18 890,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 628,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 263,50 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 3,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20 011,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, lag der NASDAQ 100 bei 17 541,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 370,74 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,47 Prozent. Bei 20 690,97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell MercadoLibre (+ 10,59 Prozent auf 1 776,14 USD), Mondelez (+ 3,47 Prozent auf 70,68 USD), DexCom (+ 2,82 Prozent auf 72,30 USD), Verisk Analytics A (+ 2,02 Prozent auf 266,66 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 1,86 Prozent auf 36,06 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intel (-26,06 Prozent auf 21,48 USD), Atlassian A (-17,06 Prozent auf 143,68 USD), Microchip Technology (-10,60 Prozent auf 75,43 USD), Booking (-9,17 Prozent auf 3 328,13 USD) und Amazon (-8,78 Prozent auf 167,90 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 90 470 661 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,154 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 4,52 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at