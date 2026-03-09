ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|NASDAQ 100-Kursverlauf
|
09.03.2026 18:01:32
Börse New York: NASDAQ 100 freundlich
Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,16 Prozent stärker bei 24 682,28 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,866 Prozent auf 24 429,67 Punkte an der Kurstafel, nach 24 643,01 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24 289,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 718,86 Punkten lag.
NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 25 268,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 668,69 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 20 201,37 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,08 Prozent zu Buche. Bei 26 165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 289,23 Punkten registriert.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Broadcom (+ 4,84 Prozent auf 346,46 USD), KLA-Tencor (+ 3,98 Prozent auf 1 398,11 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,74 Prozent auf 138,52 USD), Lam Research (+ 3,15 Prozent auf 205,60 USD) und ASML (+ 3,10 Prozent auf 1 332,83 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Booking (-3,41 Prozent auf 4 395,34 USD), Fiserv (-3,07 Prozent auf 61,17 USD), Comcast (-3,02 Prozent auf 30,95 USD), Align Technology (-2,91 Prozent auf 168,94 USD) und Cisco (-2,87 Prozent auf 76,38 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 903 581 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,737 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,54 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Broadcom
|
09.03.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 freundlich (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.03.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Broadcom
|05.03.26
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Align Technology Inc.
|150,60
|0,67%
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 165,00
|4,95%
|Booking Holdings
|3 813,00
|-2,83%
|Broadcom
|295,80
|3,79%
|Cisco Inc.
|65,44
|-3,35%
|Comcast Corp. (Class A)
|26,67
|-2,98%
|Fiserv Inc.
|52,56
|-3,17%
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|23,55
|1,29%
|KLA-Tencor Corp.
|1 227,60
|6,30%
|Kraft Heinz Company
|21,01
|-0,52%
|Lam Research Corp.
|180,28
|5,23%
|NVIDIA Corp.
|156,36
|2,09%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|119,10
|3,34%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|24 967,25
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.