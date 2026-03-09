ASML Aktie

NASDAQ 100-Kursverlauf 09.03.2026 18:01:32

Börse New York: NASDAQ 100 freundlich

Börse New York: NASDAQ 100 freundlich

Der NASDAQ 100 gönnt sich am Montag eine Verschnaufpause.

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,16 Prozent stärker bei 24 682,28 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,866 Prozent auf 24 429,67 Punkte an der Kurstafel, nach 24 643,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24 289,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 718,86 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 25 268,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 668,69 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 20 201,37 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,08 Prozent zu Buche. Bei 26 165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 289,23 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Broadcom (+ 4,84 Prozent auf 346,46 USD), KLA-Tencor (+ 3,98 Prozent auf 1 398,11 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,74 Prozent auf 138,52 USD), Lam Research (+ 3,15 Prozent auf 205,60 USD) und ASML (+ 3,10 Prozent auf 1 332,83 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Booking (-3,41 Prozent auf 4 395,34 USD), Fiserv (-3,07 Prozent auf 61,17 USD), Comcast (-3,02 Prozent auf 30,95 USD), Align Technology (-2,91 Prozent auf 168,94 USD) und Cisco (-2,87 Prozent auf 76,38 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 903 581 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,737 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,54 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

Analysen zu Broadcom

05.03.26 Broadcom Overweight Barclays Capital
05.09.25 Broadcom Buy UBS AG
06.06.25 Broadcom Outperform Bernstein Research
13.12.24 Broadcom Buy UBS AG
13.06.24 Broadcom Overweight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Align Technology Inc. 150,60 0,67% Align Technology Inc.
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 165,00 4,95% ASML Holding NV NY Registered Shs
Booking Holdings 3 813,00 -2,83% Booking Holdings
Broadcom 295,80 3,79% Broadcom
Cisco Inc. 65,44 -3,35% Cisco Inc.
Comcast Corp. (Class A) 26,67 -2,98% Comcast Corp. (Class A)
Fiserv Inc. 52,56 -3,17% Fiserv Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 23,55 1,29% JD.com Inc (spons. ADRs)
KLA-Tencor Corp. 1 227,60 6,30% KLA-Tencor Corp.
Kraft Heinz Company 21,01 -0,52% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 180,28 5,23% Lam Research Corp.
NVIDIA Corp. 156,36 2,09% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 119,10 3,34% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 967,25 1,32%

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

