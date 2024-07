Börse New York: NASDAQ 100 mittags in Grün

Der NASDAQ 100 befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwind.

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,79 Prozent auf 20 492,64 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,342 Prozent stärker bei 20 401,02 Punkten in den Handel, nach 20 331,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 20 381,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 585,17 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19 659,80 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 706,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Stand von 15 565,60 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 23,87 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 4,36 Prozent auf 259,06 USD), Baker Hughes (+ 4,10 Prozent auf 35,92 USD), Charter A (+ 3,73 Prozent auf 322,63 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3,46 Prozent auf 196,81 USD) und Fastenal (+ 3,00 Prozent auf 67,40 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Broadcom (-89,94 Prozent auf 171,03 USD), Lucid (-11,65 Prozent auf 3,76 USD), Enphase Energy (-5,41 Prozent auf 112,88 USD), JDcom (-4,49 Prozent auf 26,89 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-2,84 Prozent auf 138,37 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 154 399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,246 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 12,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

