Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus

Der NASDAQ 100 ging im Plus aus dem Handelstag.

Letztendlich stieg der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,21 Prozent auf 18 160,19 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,372 Prozent schwächer bei 18 054,44 Punkten, nach 18 121,78 Punkten am Vortag.

Bei 18 238,67 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 045,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,660 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Stand von 18 302,91 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 03.01.2024, bei 16 368,49 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, bei 13 148,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,77 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 4,45 Prozent auf 118,60 USD), Micron Technology (+ 4,29 Prozent auf 128,01 USD), Fortinet (+ 3,59 Prozent auf 71,32 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,95 Prozent auf 8,73 USD) und Netflix (+ 2,58 Prozent auf 630,08 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intel (-8,22 Prozent auf 40,33 USD), Sirius XM (-3,25 Prozent auf 3,57 USD), Moderna (-2,32 Prozent auf 101,21 USD), Datadog A (-2,32 Prozent auf 121,51 USD) und JDcom (-1,94 Prozent auf 27,27 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 727 538 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,929 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,93 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

