NASDAQ-Handel im Blick 07.08.2025 22:35:18

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 stieg am Abend.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,32 Prozent fester bei 23 389,53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,722 Prozent auf 23 483,42 Punkte an der Kurstafel, nach 23 315,04 Punkten am Vortag.

Bei 23 560,73 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 225,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,75 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 07.07.2025, einen Wert von 22 685,57 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19 867,97 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 07.08.2024, bei 17 867,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 11,51 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 23 589,37 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin A (+ 11,97 Prozent auf 437,34 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,69 Prozent auf 172,40 USD), Enphase Energy (+ 5,58 Prozent auf 31,79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,85 Prozent auf 402,01 USD) und IDEXX Laboratories (+ 4,14 Prozent auf 650,06 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Fortinet (-22,03 Prozent auf 75,30 USD), Airbnb (-8,02 Prozent auf 120,03 USD), Atlassian (-7,82 Prozent auf 171,00 USD), Warner Bros Discovery (-7,27 Prozent auf 11,86 USD) und CrowdStrike (-5,91 Prozent auf 425,00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 36 676 246 Aktien gehandelt. Mit 3,725 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

29.07.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
15.07.25 NVIDIA Buy UBS AG
08.07.25 NVIDIA Buy UBS AG
08.07.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

Airbnb 104,52 -6,39% Airbnb
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 147,68 5,64% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp Registered Shs -A- 369,60 10,26% AppLovin Corp Registered Shs -A-
Atlassian 158,50 -0,28% Atlassian
Charter Inc (A) (Charter Communications) 224,20 -0,11% Charter Inc (A) (Charter Communications)
CrowdStrike 365,05 -5,62% CrowdStrike
Enphase Energy Inc 27,41 -0,33% Enphase Energy Inc
Fortinet Inc 64,30 -22,31% Fortinet Inc
IDEXX Laboratories 535,20 -3,46% IDEXX Laboratories
JD.com Inc (spons. ADRs) 27,10 0,93% JD.com Inc (spons. ADRs)
NVIDIA Corp. 154,38 0,23% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 343,80 5,14% Strategy (ex MicroStrategy)
The Kraft Heinz Company 23,45 0,02% The Kraft Heinz Company
Warner Bros. Discovery 11,25 2,00% Warner Bros. Discovery

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 23 389,53 0,32%

