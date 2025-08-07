NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NASDAQ-Handel im Blick
|
07.08.2025 22:35:18
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone
Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,32 Prozent fester bei 23 389,53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,722 Prozent auf 23 483,42 Punkte an der Kurstafel, nach 23 315,04 Punkten am Vortag.
Bei 23 560,73 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 225,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,75 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 07.07.2025, einen Wert von 22 685,57 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19 867,97 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 07.08.2024, bei 17 867,37 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 11,51 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 23 589,37 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin A (+ 11,97 Prozent auf 437,34 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,69 Prozent auf 172,40 USD), Enphase Energy (+ 5,58 Prozent auf 31,79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,85 Prozent auf 402,01 USD) und IDEXX Laboratories (+ 4,14 Prozent auf 650,06 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Fortinet (-22,03 Prozent auf 75,30 USD), Airbnb (-8,02 Prozent auf 120,03 USD), Atlassian (-7,82 Prozent auf 171,00 USD), Warner Bros Discovery (-7,27 Prozent auf 11,86 USD) und CrowdStrike (-5,91 Prozent auf 425,00 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 36 676 246 Aktien gehandelt. Mit 3,725 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08.07.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|104,52
|-6,39%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|147,68
|5,64%
|AppLovin Corp Registered Shs -A-
|369,60
|10,26%
|Atlassian
|158,50
|-0,28%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|224,20
|-0,11%
|CrowdStrike
|365,05
|-5,62%
|Enphase Energy Inc
|27,41
|-0,33%
|Fortinet Inc
|64,30
|-22,31%
|IDEXX Laboratories
|535,20
|-3,46%
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|27,10
|0,93%
|NVIDIA Corp.
|154,38
|0,23%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|343,80
|5,14%
|The Kraft Heinz Company
|23,45
|0,02%
|Warner Bros. Discovery
|11,25
|2,00%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|23 389,53
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVage Hoffnung auf Fortschritte in der Ukraine: ATX schließt deutlich stärker -- DAX setzt sich über 24.000 Punkten fest -- US-Börsen letztlich uneinig -- Asiens Börsen schlussendlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit kräftigen Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt legte ebenfalls deutlich zu. Die US-Indizes schlossen am Donnerstag uneinheitlich. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag freundliche Tendenzen auszumachen.