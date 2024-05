Börse New York: NASDAQ 100 zum Start mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 17 411,82 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,903 Prozent auf 17 474,92 Punkte an der Kurstafel, nach 17 318,55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 17 383,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 479,29 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,19 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.04.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 121,78 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.02.2024, den Wert von 17 642,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 13 113,66 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,25 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit QUALCOMM (+ 9,08 Prozent auf 179,01 USD), Moderna (+ 6,59 Prozent auf 118,80 USD), JDcom (+ 5,88 Prozent auf 30,99 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 5,72 Prozent auf 131,61 USD) und Atlassian A (+ 3,67 Prozent auf 179,11 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Linde (-5,94 Prozent auf 416,31 USD), eBay (-2,12 Prozent auf 49,98 USD), Automatic Data Processing (-1,90 Prozent auf 242,63 USD), ANSYS (-1,87 Prozent auf 315,48 USD) und Paychex (-1,60 Prozent auf 117,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2 424 181 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,700 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at