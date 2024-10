Börse New York: NASDAQ Composite beginnt die Sitzung im Minus

Am Dienstag fällt der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,22 Prozent auf 18 498,87 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,475 Prozent auf 18 451,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 540,00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18 413,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 509,50 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 17 948,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 18 007,57 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 12 983,81 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 25,28 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 18 671,07 Punkte. 14 477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 54,44 Prozent auf 1,41 USD), Zions Bancorporation (+ 4,45 Prozent auf 51,64 USD), Comcast (+ 4,11 Prozent auf 42,20 USD), Cutera (+ 3,00 Prozent auf 0,72 USD) und Comtech Telecommunications (+ 2,03 Prozent auf 4,02 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Logitech (-9,45 Prozent auf 83,13 USD), Cumulus Media A (-6,35 Prozent auf 1,18 USD), Donegal Group B (-5,97 Prozent auf 12,60 USD), Paccar (-5,87 Prozent auf 103,18 USD) und Provident Financial (-4,56 Prozent auf 14,64 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 652 821 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,300 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

