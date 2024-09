Börse New York: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Am Donnerstag klettert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 2,08 Prozent auf 17 939,23 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 2,32 Prozent auf 17 980,89 Punkte an der Kurstafel, nach 17 573,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 001,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 909,75 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,08 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 19.08.2024, einen Wert von 17 876,77 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, bei 17 862,23 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, bei 13 678,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 21,49 Prozent nach oben. Bei 18 671,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit MicroStrategy (+ 6,55 Prozent auf 141,36 USD), Nissan Motor (+ 6,01 Prozent auf 2,90 USD), Dixie Group (+ 5,50 Prozent auf 0,71 USD), Commercial Vehicle Group (+ 5,49 Prozent auf 3,46 USD) und ASML (+ 5,19 Prozent auf 828,71 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Americas Car-Mart (-10,93 Prozent auf 44,50 USD), Nortech Systems (-4,60 Prozent auf 11,83 USD), Astro-Med (-4,58 Prozent auf 13,54 USD), Sify (-4,25 Prozent auf 0,39 USD) und BankFinancial (-1,46 Prozent auf 11,51 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 9 605 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,959 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Big 5 Sporting Goods-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19,46 Prozent gelockt.

