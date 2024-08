Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Gewinnen

So performte der NASDAQ Composite schlussendlich.

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,87 Prozent stärker bei 16 660,02 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,31 Prozent fester bei 16 408,27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 195,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 16 262,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 694,25 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 6,03 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 08.07.2024, bei 18 403,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16 302,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13 884,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 12,83 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Forward Air (+ 21,07 Prozent auf 27,24 USD), Digi International (+ 18,88 Prozent auf 27,58 USD), Trend Micro (+ 18,23 Prozent auf 50,77 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 14,30 Prozent auf 32,77 USD) und Lattice Semiconductor (+ 13,28 Prozent auf 47,33 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen MicroStrategy (-89,09 Prozent auf 135,99 USD), Nortech Systems (-4,87 Prozent auf 13,10 USD), Nexstar Media Group (-4,86 Prozent auf 163,55 USD), Donegal Group B (-4,56 Prozent auf 11,93 USD) und Commercial Vehicle Group (-3,15 Prozent auf 3,38 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 74 765 780 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,879 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at