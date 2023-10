Börse New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 1,01 Prozent tiefer bei 12 691,75 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,408 Prozent tiefer bei 12 768,97 Punkten, nach 12 821,22 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 12 818,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 686,82 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,85 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 26.09.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 13 063,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14 127,28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 10 970,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 22,19 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 14 446,55 Punkte. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Arundel (+ 26,67 Prozent auf 0,23 CHF), BE Semiconductor Industries (+ 10,36 Prozent auf 103,30 USD), Heidrick Struggles International (+ 10,03 Prozent auf 25,35 USD), Capitol Federal Financial (+ 9,71 Prozent auf 4,92 USD) und NetGear (+ 9,68 Prozent auf 11,44 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Align Technology (-22,35 Prozent auf 197,00 USD), Ultralife Batteries (-16,30 Prozent auf 7,70 USD), Southside Bancshares (-8,32 Prozent auf 25,90 USD), LKQ (-7,65 Prozent auf 43,33 USD) und Comcast (-6,32 Prozent auf 40,05 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 693 279 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,573 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 49,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at