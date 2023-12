Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Kaum bewegt zeigt sich der NASDAQ Composite am Montag.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,16 Prozent stärker bei 14 426,98 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,443 Prozent auf 14 340,13 Punkte an der Kurstafel, nach 14 403,97 Punkten am Vortag.

Bei 14 430,72 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 324,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, mit 13 798,11 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 917,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 11 004,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 38,89 Prozent nach oben. Bei 14 446,55 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit ON Semiconductor (+ 5,20 Prozent auf 80,10 USD), KLA-Tencor (+ 5,15 Prozent auf 561,97 USD), AXT (+ 5,15 Prozent auf 2,45 USD), Applied Materials (+ 5,07 Prozent auf 155,21 USD) und Powell Industries (+ 4,72 Prozent auf 90,08 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Arundel (-20,00 Prozent auf 0,16 CHF), Microvision (-9,38 Prozent auf 2,32 USD), Agenus (-8,80 Prozent auf 0,68 USD), Richardson Electronics (-8,43 Prozent auf 12,28 USD) und Landec (-8,21 Prozent auf 5,76 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 097 655 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,829 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 42,19 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at