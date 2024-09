Börse New York: NASDAQ Composite stärker

Der NASDAQ Composite zeigt am Donnerstagnachmittag eine positive Tendenz.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,95 Prozent stärker bei 18 092,04 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 2,32 Prozent stärker bei 17 980,89 Punkten, nach 17 573,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 17 909,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 099,93 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,95 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 19.08.2024, einen Wert von 17 876,77 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17 862,23 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 19.09.2023, den Stand von 13 678,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 22,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit MicroStrategy (+ 11,78 Prozent auf 148,30 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11,10 Prozent auf 0,93 USD), SIGA Technologies (+ 9,54 Prozent auf 8,73 USD), Landec (+ 9,13 Prozent auf 5,68 USD) und Modine Manufacturing (+ 7,60 Prozent auf 125,84 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Americas Car-Mart (-15,21 Prozent auf 42,36 USD), Sify (-9,91 Prozent auf 0,36 USD), Erie Indemnity (-2,10 Prozent auf 524,91 USD), O Reilly Automotive (-1,55 Prozent auf 1 115,64 USD) und Corcept Therapeutics (-1,48 Prozent auf 41,65 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 712 012 Aktien gehandelt. Mit 2,959 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at