Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker

Zum Handelsschluss stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 1,38 Prozent auf 13 478,28 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,516 Prozent höher bei 13 362,85 Punkten, nach 13 294,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 13 520,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 344,73 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 5,71 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 059,47 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13 959,72 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, notierte der NASDAQ Composite bei 10 342,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 29,76 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Expedia (+ 18,84 Prozent auf 112,71 USD), FARO Technologies (+ 13,21 Prozent auf 16,54 USD), Big 5 Sporting Goods (+ 12,86 Prozent auf 5,66 USD), JetBlue Airways (+ 11,99 Prozent auf 4,39 USD) und Nektar Therapeutics (+ 11,31 Prozent auf 0,55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Park-Ohio (-8,98 Prozent auf 25,35 USD), Olympic Steel (-6,59 Prozent auf 50,31 USD), Escalon Medical (-6,27 Prozent auf 0,18 USD), Donegal Group B (-5,53 Prozent auf 13,32 USD) und Provident Financial (-3,28 Prozent auf 11,20 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 17 852 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,559 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2023 präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 51,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at