Börse Paris: CAC 40 beendet die Sitzung im Minus

Letztendlich sank der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,01 Prozent auf 7 536,23 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,323 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,446 Prozent leichter bei 7 579,08 Punkten in den Montagshandel, nach 7 613,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 529,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 620,46 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 500,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Wert von 7 534,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 6 816,22 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,071 Prozent zu Buche. Bei 8 259,19 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 029,91 Punkten.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 176 308 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 311,316 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,55 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at