L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|CAC 40-Performance im Fokus
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18.09.2026 17:58:51
Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt letztendlich
Am Freitag sank der CAC 40 via Euronext schlussendlich um 1,49 Prozent auf 8 065,02 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,442 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,408 Prozent leichter bei 8 153,54 Punkten, nach 8 186,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 046,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 161,07 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,831 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 8 509,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der CAC 40 auf 8 467,98 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 854,61 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,59 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 942 047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 202,885 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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