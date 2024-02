Börse Paris in Rot: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Am Montag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,24 Prozent leichter bei 7 947,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,507 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,207 Prozent leichter bei 7 950,15 Punkten, nach 7 966,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 952,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 945,79 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 26.01.2024, stand der CAC 40 bei 7 634,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, einen Stand von 7 292,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wies der CAC 40 7 187,27 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 976,40 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Crédit Agricole-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 0 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 424,086 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

