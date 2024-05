Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Im Euro-Raum schwächt sich die Inflation weiter ab. Die Daten für März zeigen einen Rückgang der Teuerungsrate auf 2,4 %, nach 2,6 % im Vormonat. Damit wächst der Spielraum für Zinssenkungen seitens der EZB. In den USA dagegen scheint eine Zinswende weiter in die Zukunft verschoben zu werden. Aufgrund einer hartnäckigen Inflationsrate von 3,5 % sowie robusten Konjunkturdaten erwarten Experten frühestens im September erste Zinsschritte. Dementsprechend war es keine Überraschung, dass die Fed ihre Leitzinsen diese Woche unangetastet beließ. Der Euro-Bund-Future notiert mit 130,54 Punkten leicht über der Vorwoche mit 130,11 Prozentpunkten. Ebenfalls nur kleine Veränderungen sind bei den Renditen zu verzeichnen. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert aktuell mit 2,539 %, nach 2,565 % vor Wochenfrist. Mit 2,654 % notiert die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe etwas niedriger als 2,691 % aus der Vorwoche.

Anlegertrends

HCB zahlt 4,75 % p.a.

Die Hamburg Commercial Bank refinanziert sich über eine Anleihe (WKN HCB0B3) mit 500 Millionen Euro. Bis zum Laufzeitende am 02.05.2029 wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 4,75 % gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 02.05.2025. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit betragen 1.000 Nominale. MoodyŽs vergibt ein A3 Rating.

Deutschland nimmt 5 Mrd. Euro auf

Die Bundesrepublik Deutschland nimmt über eine Anleihe (WKN BU2205) frisches Kapital in Höhe von 5 Milliarden Euro auf. Anleger erhalten bis zur Fälligkeit am 18.06.2026 einen Kupon von 2,9 %, erstmalig am 18.06.2025. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 0,01 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. S&P verleiht ein AAA Rating.

USA zahlen 4,875 % p.a.

Die USA begeben eine neue Anleihe (WKN A3LXW9) im Volumen von 69 Milliarden US-Dollar. Der Kupon beträgt 4,875 % p.a. und wird halbjährlich, beginnend ab 31.10.2024 ausgezahlt. Die Fälligkeit ist für den 30.04.2026 vorgesehen. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 100 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 100 Nominale handeln. Von Fitch gibt es ein AA+ Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)