Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

1. Call-Optionsschein auf Accenture (WKN KH73UP)

Voraussichtlich am 19.12. veröffentlicht Accenture seine Quartalszahlen. Analysten erwarten beim Unternehmens- und Strategieberater einen leichten Zuwachs. Gegenüber dem Vorjahresquartal wird ein Umsatzplus von 2,77 % auf 16,19 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Der Gewinn je Aktie dürfte den Schätzungen nach von 3,08 US-Dollar auf 3,14 US-Dollar steigen. Nachdem es für die Accenture-Aktie bis Oktober ein eher durchwachsenes Jahr war, kann sie in den letzten Wochen rund 18 % an Wert gewinnen. Aktuell kostet ein Anteilsschein 343,64 US-Dollar. Stuttgarter Anleger realisieren ihre Gewinne und verkaufen einen Call-Optionsschein auf Accenture.

2. Call-Optionsschein auf Pinduoduo (WKN ME0GUW)

Der chinesische Online-Händler Pinduoduo befindet sich auf der Überholspur und greift mit seiner Handelsplattform Temu den heimischen Platzhirsch Alibaba an. Im Lauf des Jahres sind bereits mehrere Investmentgesellschaften bei Pinduoduo eingestiegen. Der Erfolg lässt sich auch am Kurschart ablesen. Der Preis für einen Anteilsschein stieg allein im letzten halben Jahr um 86 % und notiert aktuell bei 146,41 US-Dollar. Anleger setzen auf eine Trendfortsetzung und steigen in einen Call-Optionsschein auf Pinduodou ein.

3.Knock-out-Call auf DAX (ME3MLP)

Die gestrige Fed-Sitzung befeuerte die Hoffnung der Anleger auf baldige Zinssenkungen. Dabei ließen die Notenbanker durchblicken, dass sie sich deutlichere Senkungen vorstellen können als bisher angenommen. Das treibt den DAX weiter an. Am heutigen Handelstag knackt er die nächste 1.000er Marke und klettert kurzzeitig auf 17.003 Punkte. Entsprechend werden an der Euwax überwiegend Knock-outs auf den DAX gehandelt. An der Spitze steht ein Call.

Euwax Sentiment Index

Die Fed gab dem DAX heute Rückenwind und lässt ihn mit 17.003 Punkten erneut ein neues Allzeithoch markieren. Allerdings gewinnen in der Folge die Verkäufer die Oberhand, so dass der deutsche Leitindex das Niveau nicht halten kann. Bei 16.915 Punkten notiert er dennoch mit 0,85 % deutlich im Plus. Vor der am Mittag stattfindenden EZB-Sitzung warten die Anleger nun ab und lassen den Euwax Sentiment mit +1 Punkt im neutralen Bereich.

Bonds are back! Die Lieblingsanleihen der Anleger | Porsche | Inflationsindexierte Anleihen | EZB

Totgesagte leben länger! Ein Zitat, das in diesem Jahr insbesondere auf den Anleihenhandel zutrifft. Mit dem Zinsanstieg sind Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Emerging Markets und Fremdwährungsanleihen wieder rege nachgefragt. Ob inflationsindexierte Anleihen tatsächlich die großen Gewinner waren und wie sich Anleger auf mögliche Zinssenkungen in 2024 vorbereiten - hier die Einschätzungen von Jens Furkert, Leiter Anleihenhandel an der Stuttgarter Börse.

