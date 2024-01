Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf AMD (WKN ME551L)

Vom vor einem Jahr gestarteten KI-Hype war der Chip-Produzent Nvidia einer der Hauptprofiteure. Der Konkurrent AMD holt in den letzten Monaten jedoch stark auf. Das liest sich auch am Kurschart ab. Die AMD-Aktie konnte seit Oktober um rund 50 % zulegen. Nach einem kurzen Durchhänger zu Jahresbeginn setzen die Papiere des Halbleiter-Konzerns ihren Aufwärtstrend nun wieder fort. Diese Woche geht es um 8,5 % auf 148,02 US-Dollar nach oben. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf AMD gefragt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Porsche Vz. (WKN ME1A1P)

Porsche gab heute seine Absatzzahlen für 2023 bekannt. Mit 320.221 Fahrzeugen konnten die Zuffenhausener 3,3 % mehr Einheiten absetzen als im Vorjahr. Getrübt wurden die positiven Zahlen durch einen deutlichen Rückgang im wichtigsten Automarkt China. Der Autobauer verkaufte dort mit 79.283 Fahrzeugen rund 15 % weniger als in 2022. Nach Aussage von Vertriebschef Detlev von Platen rechnet Porsche für dieses Jahr mit einem stabilen Absatz. Die Porsche-Aktie fällt heute um 2,5 % auf ein neues Rekordtief von 75,66 Euro. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Porsche.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones (MD8Q0E)

In den letzten Tagen bestimmten die US-Inflationsdaten den Handel. Gestern Nachmittag wurde die Teuerungsrate schließlich veröffentlicht. Im Dezember stieg die Inflation in den USA auf 3,4 %, erwartet wurden 3,2 %, nachdem sie im November bei 3,1 % lag. Die überraschend hohe Inflation sorgte aber nur kurz für einen Dämpfer, zum gestrigen Handelsschluss hellte sich die Stimmung an der Wall Street wieder auf und der Dow Jones beendete den Handelstag beinahe unverändert mit 37.711 Punkten. Die angezogene Volatilität sorgt für rege Umsätze in einem Knock-out-Call auf den US-amerikanischen Leitindex.

Euwax Sentiment Index

Die wieder gestiegene Inflation in den USA sorgte gestern Nachmittag für einen Rücksetzer im DAX auf einen Schlusskurs von 16.547 Punkten. Nach Handelsschluss drehte sich die Stimmung in den USA, sodass die positiven Vorgaben das deutsche Aktienbarometer heute wieder nach oben klettern lassen. Am Mittag stehen 16.677 Punkte und damit ein Plus von 0,8 % auf der Kurstafel. Die Anlegerstimmung bleibt dagegen den gesamten Handelsverlauf eingetrübt. Der Stimmungsindikator Euwax Sentiment notiert bei -22 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

Zinsausblick und Mega-Wahljahr 2024 mit Prof. Holger Graf aka @prof.goldgraf

In unserem neuen Video mit Prof. Holger Graf sprechen wir über verschiedene wirtschaftliche Themen wie das Mega-Wahljahr 2024 - u. a. die Europawahl, die US-Präsidentschaftswahl und eine mögliche Wahl in Großbritannien. Zudem sprechen wir über die Wahl in Taiwan im Januar und zu was ein Sieg der Opposition möglicherweise führen könnte. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Zinsentwicklungen und Markterwartungen, insbesondere in den USA, und diskutieren politische Entwicklungen und mögliche Auswirkungen.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=_Q14kCw0H7Q

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)