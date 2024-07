Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Tesla (WKN UL76GZ)

Tesla öffnete seine Bücher zum abgelaufenen Quartal und enttäuschte die Anleger dabei mit seinen präsentierten Zahlen. Zwar konnte der E-Autobauer seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2 % auf 25,5 Milliarden US-Dollar steigern, allerdings schrumpfte der Gewinn um 45 % auf 1,48 Milliarden US-Dollar. Experten führen als Gründe den zunehmend härter werdenden Preiskampf sowie einen Nachfrage-Rückgang im E-Auto-Bereich an. Die Tesla-Aktie stürzt heute um 7,75 % auf 227,25 US-Dollar ab. Entsprechend rege wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Tesla gehandelt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MG3T94)

Mit Alphabet veröffentlichte ein weiteres Schwergewicht seine Quartalszahlen. Die Google-Mutter erlöste im vergangenen Quartal mit 64,6 Milliarden US-Dollar rund 11 % mehr als im Vorjahr. Der Gewinn klettere dabei mit 28,6 % auf 23,6 Milliarden US-Dollar noch stärker an. Allerdings schienen Anleger hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung skeptisch zu sein. Die Alphabet-Aktie gibt um 3,5 % auf 177,10 US-Dollar nach. Zuvor erreichten die Papiere der Kalifornier am 11. Juli mit 193,30 US-Dollar ein neues Allzeithoch. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet rege gehandelt.

3. Knock-out-Put auf DAX (WKN MG7G3Y)

Nach seinem starken Wochenauftakt geht es für den DAX heute wieder in den Rückwärtsgang. Die Kauflaune der Anleger wird dabei von schwachen Tesla-Zahlen belastet. Zudem deuten maue Konjunkturdaten auf eine überraschend schrumpfende deutsche Wirtschaft hin. Der Einkaufsmanagerindex für Deutschland fällt mit 48,7 Punkten unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der DAX fällt im Vormittagshandel bis auf 18.348 Punkte, nachdem er gestern noch bei 18.557 Punkten schloss. Stuttgarter Anleger handeln überwiegend einen Knock-out-Put auf den deutschen Leitindex.

Euwax Sentiment Index

Der DAX gibt nach schwachen US-Quartalszahlen und mauen Konjunkturdaten für Deutschland heute deutlich nach. Mit 18.433 Punkten notiert das Aktienbarometer rund 0,7 % tiefer als am Vortag. Auch die Stimmung unter den Anlegern ist deutlich eingetrübt, der Euwax Sentiment zeigt -28 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

US-Wahlen 2024: Analyse, Trumps Einfluss & wirtschaftliche Auswirkungen

"Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und C.W. Röhl (Investor und Buchautor) analysieren die politische Lage in den USA vor den Wahlen 2024. Sie besprechen den Anschlag auf Donald Trump und seine Auswirkungen, die Rolle der Swing States, und die Chancen anderer Parteien. Außerdem diskutieren sie die wirtschaftliche Situation und die internationalen Auswirkungen einer Trump-Präsidentschaft. Weitere Themen sind die NATO, die Verteidigungsausgaben und Investitionsstrategien.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ewz5dS6UbL0

Disclaimer:

