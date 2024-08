Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf K+S (WKN PZ084C)

Die Aktie des Düngemittelherstellers K+S kam in den vergangenen Wochen deutlich unter die Räder und ist 2024 mit einem Minus von 26 % einer der schwächsten MDAX-Titel. Gleichzeitig fiel die Aktie auf ein 3-Jahrestief. Analysten haben die Aktie zuletzt herabgestuft und Kaufempfehlungen gestrichen. K+S konnte aber etwas von den gesunkenen Gaspreisen profitieren, wie auch mit dem Geschäft von Spezialdüngern in Europa. Diese erzielen höhere Preise als etwa Standardmittel. Dennoch wurde der Gewinnausblick vom Unternehmen etwas gesenkt. Voraussetzung dafür ist ein weitgehend stabiler Kalipreis für den Rest des Jahres. Einen Call-Optionsschein auf K+S wird an der Euwax nach dem gestrigen Tagesgewinn in der Aktie wieder verkauft.

2. Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN UM7GJG)

Der US-amerikanische Chip-Konzern Nvidia gehört zu den großen Gewinnern des KI-Booms. Der Aktienkurs hat allerdings im August-Crash zu Beginn des Monats deutlich verloren und sank zwischenzeitlich auf unter 100 Dollar. Seit dem Tief hat der Titel jedoch mehr als 40 % wieder aufgeholt und ist damit der stärkste Gewinner unter den großen Tech-Unternehmen seit dem Kurseinbruch. Anleger blicken bereits gespannt auf den 28. August, wenn der führende KI-Chiphersteller seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Stuttgarter Anleger bleiben zuversichtlich und kaufen einen Call-Optionsschein auf Nvidia.

3. Knock-out-Call auf Gold (WKN SY4R6Q)

Der Goldpreis befindet sich auf einem Höhenflug. Die Feinunze knackt erneut ein Rekordhoch, die neue Bestmarke liegt bei knapp 2.532 Dollar. Gold notiert aktuell weiterhin über der 2.500-Dollarmarke. Der kräftige Einbruch beim US-Dollar in den vergangenen Tagen ist eine wesentliche Stütze des Goldpreises gewesen. Denn das in Dollar notierte Gold ist für internationale Investoren tendenziell günstiger, wenn der Greenback fällt. Ein weiterer Preistreiber war zuletzt die Sorge vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten. Knock-out-Anleger handeln eifrig einen Ko-Call auf Gold, mehrheitlich als Käufer.

Euwax Sentiment Index

Der DAX klettert nach den starken Kursgewinnen in den vergangenen Tagen heute erneut nach oben. Er notiert bei knapp 18.420 Punkten rund 0,35 % höher als am Vortag. Im Wochenvergleich legt der Index damit um rund 3 % zu. Stuttgarter Anleger bleiben nach einer positiven Stimmungseröffnung vorsichtig, der Euwax Sentiment sinkt im weiteren Tagesverlauf allmählich ab und zeigt aktuell -25 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Aktien abseits von Hightech und KI, diese Werte sind mehr als einen Blick wert mit?DividendenAlarm?

Darum geht's im Video: In diesem Video diskutieren Alex Fischer (Finanzblogger,?DividendenAlarm?) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) über spannende Investitionsmöglichkeiten jenseits des Hypes um KI und Technologieaktien. Alex gibt Einblicke in sein Portfolio und erklärt, warum er sich auf unterbewertete Aktien konzentriert, die nicht im Fokus der Medien stehen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Sixt, einem Mobilitätsanbieter, der nicht nur Autovermietung, sondern auch Carsharing und Taxi-Services anbietet und großes Wachstumspotenzial hat. Zudem sprechen sie über die Attraktivität von?-l- und Energieaktien wie Chevron, die trotz eines möglichen zukünftigen Rückgangs der?-lpreise weiterhin solide Dividenden und Cashflows bieten. Weitere Themen sind unter anderem die Bedeutung von Diversifikation, die Zukunft der erneuerbaren Energien, und wie man überbewertete Aktien bewertet und die richtigen Verkaufsentscheidungen trifft.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=lbSSzR1if9k

