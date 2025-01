Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Put-Optionsschein auf DAX (WKN PL22SH)

Die Rekordrally im DAX geht weiter. Die Anleger ignorieren laut Marktbeobachtern dabei weiterhin alle ökonomischen Risiken, die von der Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten Donald Trump ausgehen. Der DAX springt im Vormittagshandel um 1,15 % auf 21.286 Punkte, damit schiebt er sein Rekordhoch weiter nach oben. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens bleibt der neue US-Präsident, dessen Ankündigung milliardenschwerer KI-Investitionen bei den Investoren gut ankommt. Dennoch warnen Experten vor mittelfristigen Risiken, insbesondere durch die Drohung von Zöllen auf europäische Importe. Stuttgarter Anleger handeln rege Optionsscheine auf den DAX, dabei steht ein Put an der Spitze.

2. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN PC5FJG)

Donald Trump hat am Dienstag die nächste Stufe der KI-Revolution gezündet. Im Rahmen der "Stargate"-Allianz vereinen sich OpenAI, Softbank und Oracle, um das "größte KI-Infrastrukturprojekt der Geschichte" zu realisieren. Geplante Investitionen: bis zu 500 Milliarden US-Dollar. Microsoft, dass an OpenAI beteiligt ist, passt in Zuge dessen seine Vertragsbedingungen mit dem ChatGPT-Betreiber an. Dieser soll zusätzliche Kapazitäten für Forschungs- und Trainingszwecke erhalten. Gleichzeitig unterstützt OpenAI Microsofts Azure-Cloud bei der Weiterentwicklung. Der Aktien-Kurs des Software-Konzerns stieg in der letzten Woche um rund 3 % und notiert derzeit bei 428,50 US-Dollar. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf Microsoft sehr gefragt.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones (WKN UM1A34)

Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende starteten die US-Aktienmärkte gestern schwungvoll in die neue Woche. Die Aussicht auf Trumps angekündigte Einrichtung eines milliardenschweren KI-Projekts befeuert die Märkte dabei weiter. Der Dow Jones konnte gestern um 1,25 % auf 44.025 Punkte zulegen. Analysten sehen in der milliardenschweren KI-Offensive und der Hoffnung auf moderatere Zölle durch die Trump-Regierung die Hauptgründe für den Aufschwung. Vor der heutigen US-Eröffnung decken sich Knock-out-Anleger mit einem Call auf den Dow Jones ein.

Euwax Sentiment

Der DAX ist weiterhin nicht zu stoppen und erreicht dank der KI-Offensive von Donald Trump neue Rekordstände. Heute verzeichnet der deutsche Leitindex einen Anstieg um 1,15 % auf 21.286 Punkte. Trotz dieser beeindruckenden Performance werden Stuttgarter Anleger zunehmend vorsichtiger. Marktbeobachter halten eine Abkühlung für möglich, was sich auch im Euwax Sentiment widerspiegelt, das derzeit bei -32 Punkten steht.

