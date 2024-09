Börse Wien: ATX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,00 Prozent tiefer bei 3 615,48 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 115,889 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 3 651,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 652,06 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3 657,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 607,28 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,373 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.08.2024, wurde der ATX auf 3 638,79 Punkte taxiert. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, bei 3 630,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 211,99 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,96 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Telekom Austria (+ 1,07 Prozent auf 8,52 EUR), Verbund (+ 0,55 Prozent auf 72,55 EUR), BAWAG (+ 0,49 Prozent auf 71,50 EUR), Raiffeisen (+ 0,11 Prozent auf 18,02 EUR) und OMV (-0,43 Prozent auf 36,98 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-6,30 Prozent auf 86,30 EUR), Wienerberger (-3,93 Prozent auf 29,84 EUR), Lenzing (-3,04 Prozent auf 31,85 EUR), voestalpine (-2,84 Prozent auf 21,18 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,77 Prozent auf 29,80 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 2 440 798 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,726 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,52 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at