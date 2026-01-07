Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Index-Performance im Blick
|
07.01.2026 12:27:02
Börse Wien: ATX sackt ab
Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,48 Prozent tiefer bei 5 389,34 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 157,933 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,017 Prozent stärker bei 5 416,31 Punkten, nach 5 415,39 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 370,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 418,39 Punkten.
ATX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0,706 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 5 081,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, lag der ATX bei 4 703,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, lag der ATX bei 3 648,01 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 2,25 Prozent auf 63,75 EUR), voestalpine (+ 2,08 Prozent auf 39,28 EUR), STRABAG SE (+ 1,96 Prozent auf 83,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,79 Prozent auf 22,70 EUR) und Andritz (+ 0,88 Prozent auf 68,90 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil OMV (-2,15 Prozent auf 47,40 EUR), BAWAG (-1,65 Prozent auf 130,90 EUR), PORR (-1,49 Prozent auf 33,15 EUR), Raiffeisen (-1,46 Prozent auf 37,74 EUR) und Lenzing (-1,43 Prozent auf 24,20 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 183 257 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Lenzing AG
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|20.07.21
|Lenzing buy
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
