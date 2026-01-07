Börse Wien: ATX sackt ab

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,48 Prozent tiefer bei 5 389,34 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 157,933 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,017 Prozent stärker bei 5 416,31 Punkten, nach 5 415,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 370,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 418,39 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0,706 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 5 081,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, lag der ATX bei 4 703,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, lag der ATX bei 3 648,01 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 2,25 Prozent auf 63,75 EUR), voestalpine (+ 2,08 Prozent auf 39,28 EUR), STRABAG SE (+ 1,96 Prozent auf 83,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,79 Prozent auf 22,70 EUR) und Andritz (+ 0,88 Prozent auf 68,90 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil OMV (-2,15 Prozent auf 47,40 EUR), BAWAG (-1,65 Prozent auf 130,90 EUR), PORR (-1,49 Prozent auf 33,15 EUR), Raiffeisen (-1,46 Prozent auf 37,74 EUR) und Lenzing (-1,43 Prozent auf 24,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 183 257 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

