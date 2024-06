Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Handelsstart mit Kursplus

Am Freitag gewinnt der ATX Prime um 09:13 Uhr via Wiener Börse 0,13 Prozent auf 1 832,90 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 1 830,57 Punkte an der Kurstafel, nach 1 830,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 834,59 Punkte, das Tagestief hingegen 1 830,57 Zähler.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 2,28 Prozent. Der ATX Prime notierte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 1 785,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 690,60 Punkten. Der ATX Prime notierte am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 1 545,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,94 Prozent nach oben. Bei 1 889,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 1,28 Prozent auf 31,60 EUR), STRABAG SE (+ 0,99 Prozent auf 40,70 EUR), Polytec (+ 0,87 Prozent auf 3,48 EUR), PORR (+ 0,87 Prozent auf 13,98 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,85 Prozent auf 29,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Frequentis (-1,70 Prozent auf 28,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,55 Prozent auf 114,20 EUR), S IMMO (-0,90 Prozent auf 21,90 EUR), Telekom Austria (-0,70 Prozent auf 8,48 EUR) und Lenzing (-0,43 Prozent auf 34,55 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 21 184 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 25,639 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at