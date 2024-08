Börse Wien in Grün: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Letztendlich legten Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 3 568,20 Punkten ab. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,953 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,038 Prozent auf 3 562,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 561,54 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 581,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 559,40 Einheiten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 12.07.2024, den Stand von 3 706,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, einen Stand von 3 686,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 3 147,14 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,58 Prozent zu. Bei 3 777,78 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Telekom Austria (+ 2,04 Prozent auf 8,51 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,02 Prozent auf 15,66 EUR), Raiffeisen (+ 1,59 Prozent auf 16,61 EUR), OMV (+ 1,56 Prozent auf 38,98 EUR) und Verbund (+ 1,52 Prozent auf 76,85 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Wienerberger (-2,76 Prozent auf 28,20 EUR), DO (-2,56 Prozent auf 144,60 EUR), BAWAG (-1,38 Prozent auf 64,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,87 Prozent auf 34,05 EUR) und Andritz (-0,55 Prozent auf 54,65 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 663 282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,299 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at