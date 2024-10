Börse Wien: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im ATX Prime

Der ATX Prime hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:13 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,28 Prozent auf 1 809,47 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 1 804,34 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 804,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 809,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 802,93 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,368 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 10.09.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 785,39 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 835,54 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 587,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 5,57 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 5,51 Prozent auf 20,10 EUR), PORR (+ 2,07 Prozent auf 14,80 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,65 Prozent auf 17,24 EUR), Verbund (+ 0,88 Prozent auf 74,25 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,83 Prozent auf 30,25 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen ZUMTOBEL (-3,17 Prozent auf 5,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,01 Prozent auf 7,80 EUR), Telekom Austria (-1,05 Prozent auf 8,46 EUR), UBM Development (-0,50 Prozent auf 20,10 EUR) und AT S (AT&S) (-0,47 Prozent auf 21,20 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die PORR-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 18 984 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,327 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

