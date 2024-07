Börse Zürich: Börsianer lassen SLI steigen

Der SLI zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Um 12:10 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,89 Prozent auf 1 988,00 Punkte zu. In den Handel ging der SLI 0,603 Prozent stärker bei 1 982,38 Punkten, nach 1 970,50 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 979,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 992,79 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 1,89 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, wies der SLI einen Stand von 1 961,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, wies der SLI einen Wert von 1 880,93 Punkten auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 11.07.2023, bei 1 723,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 12,73 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2,71 Prozent auf 34,92 CHF), Novartis (+ 1,73 Prozent auf 100,00 CHF), Richemont (+ 1,61 Prozent auf 141,60 CHF), Julius Bär (+ 1,60 Prozent auf 52,12 CHF) und Lonza (+ 1,37 Prozent auf 517,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Lindt (-3,10 Prozent auf 10 630,00 CHF), VAT (-0,46 Prozent auf 514,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,19 Prozent auf 259,50 CHF), Schindler (-0,09 Prozent auf 227,00 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 526,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 139 944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 244,083 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

