Börse Zürich in Grün: SMI in der Gewinnzone

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,51 Prozent fester bei 10 909,39 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,216 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,316 Prozent höher bei 10 888,57 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 854,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 10 935,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 883,54 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,447 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 01.11.2023, einen Stand von 10 503,89 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 01.09.2023, bei 11 075,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 238,20 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,631 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 2,52 Prozent auf 25,25 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,78 Prozent auf 257,70 CHF), Swiss Life (+ 1,46 Prozent auf 568,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,41 Prozent auf 35,20 CHF) und Roche (+ 1,25 Prozent auf 239,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swiss Re (-1,69 Prozent auf 101,50 CHF), Logitech (-1,65 Prozent auf 74,98 CHF), Lonza (-0,77 Prozent auf 335,80 CHF), Geberit (-0,67 Prozent auf 486,10 CHF) und Nestlé (-0,56 Prozent auf 98,79 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 598 713 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 268,957 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

