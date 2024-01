Börse Zürich in Grün: So steht der SLI am Mittag

Kaum verändert zeigt sich der SLI am Mittag.

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 1 815,39 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,004 Prozent stärker bei 1 815,24 Punkten, nach 1 815,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 817,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 807,72 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Der SLI wurde vor einem Monat, am 29.12.2023, mit 1 776,68 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 1 612,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, betrug der SLI-Kurs 1 778,03 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,94 Prozent. 1 820,24 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Holcim (+ 4,11 Prozent auf 66,84 CHF), Novartis (+ 1,28 Prozent auf 93,64 CHF), Sandoz (+ 1,06) Prozent auf 29,48 CHF), Swiss Life (+ 0,66 Prozent auf 614,20 CHF) und Lindt (+ 0,63 Prozent auf 11 130,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ams (-3,70 Prozent auf 2,14 CHF), Alcon (-2,83 Prozent auf 64,46 CHF), Julius Bär (-1,99 Prozent auf 46,81 CHF), Sonova (-1,47 Prozent auf 274,50 CHF) und Logitech (-1,25 Prozent auf 72,96 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI weist die Holcim-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 315 854 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 272,652 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,80 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at