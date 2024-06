Börse Zürich in Grün: SPI bewegt sich im Plus

Heute halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 15:42 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,20 Prozent auf 16 024,48 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,970 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,541 Prozent höher bei 16 078,71 Punkten in den Handel, nach 15 992,27 Punkten am Vortag.

Bei 16 093,81 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 977,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Der SPI lag vor einem Monat, am 03.05.2024, bei 15 093,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der SPI 14 938,20 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, den Wert von 15 075,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 093,81 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 7,35 Prozent auf 3,65 CHF), Arundel (+ 5,63 Prozent auf 0,15 CHF), Gurit (+ 5,53 Prozent auf 63,00 CHF), ONE swiss bank (+ 5,33 Prozent auf 3,95 CHF) und MCH (+ 4,31 Prozent auf 5,32 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil GAM (-10,07 Prozent auf 0,25 CHF), Addex Therapeutics (-7,26 Prozent auf 0,07 CHF), SIG Combibloc (-5,71 Prozent auf 17,66 CHF), Curatis (-4,93 Prozent auf 6,56 CHF) und Bell (-4,57 Prozent auf 271,50 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 157 922 580 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 249,150 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

