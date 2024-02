Börse Zürich in Grün: SPI klettert am Mittag

Der SPI zeigt sich am Donnerstagmittag kaum verändert.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,15 Prozent höher bei 14 675,40 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,964 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,127 Prozent auf 14 672,42 Punkte an der Kurstafel, nach 14 653,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 640,14 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 721,16 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,161 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 644,59 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 13 894,80 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 08.02.2023, einen Stand von 14 522,22 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,725 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Spexis (+ 11,60 Prozent auf 0,28 CHF), ONE swiss bank (+ 9,09 Prozent auf 3,60 CHF), Montana Aerospace (+ 4,82 Prozent auf 16,54 CHF), Autoneum (+ 4,61 Prozent auf 127,20 CHF) und Dätwyler (+ 4,01 Prozent auf 181,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-9,75 Prozent auf 0,07 CHF), GAM (-8,96 Prozent auf 0,35 CHF), SHL Telemedicine (-5,26 Prozent auf 5,40 CHF), Meyer Burger (-4,79 Prozent auf 0,11 CHF) und Vontobel (-4,64 Prozent auf 51,40 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die Kinarus-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 999 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276,429 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die Orascom Development-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

