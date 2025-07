Schwacher Wochentag in Zürich: SPI sackt am Donnerstagmittag ab

Der SPI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,24 Prozent auf 16 791,19 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,127 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,043 Prozent auf 16 823,82 Punkte an der Kurstafel, nach 16 831,13 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 16 785,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 918,83 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,525 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2025, notierte der SPI bei 16 572,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2025, stand der SPI bei 16 157,82 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 24.07.2024, bei 16 212,80 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,20 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 17 386,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit BACHEM (+ 24,48 Prozent auf 71,20 CHF), PolyPeptide (+ 10,86 Prozent auf 25,00 CHF), Sulzer (+ 6,17 Prozent auf 158,40 CHF), Cicor Technologies (+ 4,21 Prozent auf 185,50 CHF) und Montana Aerospace (+ 3,65 Prozent auf 28,40 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Leonteq (-17,75 Prozent auf 19,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-14,18 Prozent auf 6,05 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-14,12 Prozent auf 146,00 CHF), Vontobel (-12,39 Prozent auf 60,10 CHF) und Cembra Money Bank (-11,94 Prozent auf 90,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 487 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 236,275 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index weist die BB Biotech-Aktie mit 9,12 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

