Börse Zürich in Grün: SPI legt zum Handelsstart zu

Der SPI hält am fünften Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,04 Prozent fester bei 16 075,00 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,122 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,029 Prozent höher bei 16 073,19 Punkten in den Handel, nach 16 068,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 16 073,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 080,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,179 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 14.05.2024, einen Stand von 15 739,11 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 14.03.2024, den Wert von 15 373,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.06.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 891,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,33 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,03 Prozent auf 12,40 CHF), Idorsia (+ 2,59 Prozent auf 2,02 CHF), ams (+ 1,75 Prozent auf 1,31 CHF), Medmix (+ 1,55 Prozent auf 15,74 CHF) und Warteck Invest (+ 1,50 Prozent auf 1 690,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Kudelski (-4,23 Prozent auf 1,36 CHF), Evolva (-4,00 Prozent auf 0,91 CHF), Sensirion (-3,21 Prozent auf 75,50 CHF), Rieter (-1,80 Prozent auf 120,20 CHF) und Peach Property Group (-1,41 Prozent auf 7,68 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 631 734 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 254,537 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die Talenthouse-Aktie präsentiert mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie an.

