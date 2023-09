Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich im Aufwind

Am Donnerstag legte der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,24 Prozent auf 14 287,13 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,898 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,056 Prozent höher bei 14 261,04 Punkten in den Handel, nach 14 253,02 Punkten am Vortag.

Bei 14 287,13 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 166,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,961 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.08.2023, lag der SPI bei 14 538,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, stand der SPI bei 14 728,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, wies der SPI einen Stand von 13 098,23 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,73 Prozent aufwärts. Bei 15 314,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 13 616,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Kinarus (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Meyer Burger (+ 6,67 Prozent auf 0,38 CHF), Bossard (+ 5,11 Prozent auf 197,60 CHF), Komax (+ 4,71 Prozent auf 211,00 CHF) und Dätwyler (+ 3,86 Prozent auf 172,40 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Talenthouse (-40,00 Prozent auf 0,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-30,53 Prozent auf 9,10 CHF), ams (-20,17 Prozent auf 4,14 CHF), Achiko (-14,29 Prozent auf 0,00 CHF) und Spexis (-13,76 Prozent auf 0,28 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 31 617 274 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,717 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI hat die Achiko-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Varia US Properties lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,48 Prozent.

