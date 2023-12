Börse Zürich in Grün: SPI steigt zum Start des Donnerstagshandels

Der SPI knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 1,06 Prozent fester bei 14 741,33 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,956 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,879 Prozent stärker bei 14 714,20 Punkten, nach 14 586,00 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 741,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 714,20 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 2,03 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.11.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 097,54 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, wies der SPI 14 566,34 Punkte auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 14.12.2022, den Wert von 14 247,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 4,96 Prozent nach oben. Bei 15 314,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ams (+ 10,56 Prozent auf 2,10 CHF), Peach Property Group (+ 7,36 Prozent auf 11,38 CHF), Meyer Burger (+ 7,17 Prozent auf 0,17 CHF), Straumann (+ 6,65 Prozent auf 132,25 CHF) und Tecan (N) (+ 4,87 Prozent auf 331,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Kuros (Kuros Biosciences) (-6,52 Prozent auf 3,73 CHF), ONE swiss bank (-4,11 Prozent auf 2,80 CHF), Relief Therapeutics (-3,95 Prozent auf 1,70 CHF), Kudelski (-2,09 Prozent auf 1,17 CHF) und Orascom Development (-2,00 Prozent auf 4,90 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4 562 158 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 269,942 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

In diesem Jahr weist die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. OC Oerlikon lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,36 Prozent.

Redaktion finanzen.at