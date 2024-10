Börse Zürich in Rot: Das macht der SLI am Mittwochmittag

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,48 Prozent leichter bei 1 986,72 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,585 Prozent schwächer bei 1 984,62 Punkten, nach 1 996,30 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 981,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 991,26 Einheiten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,417 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 16.09.2024, lag der SLI noch bei 1 954,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, betrug der SLI-Kurs 1 984,07 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wies der SLI 1 704,75 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 0,77 Prozent auf 28,68 CHF), Sandoz (+ 0,57 Prozent auf 37,17 CHF), ams-OSRAM (+ 0,38 Prozent auf 10,00 CHF), Schindler (+ 0,16 Prozent auf 250,20 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,09 Prozent auf 222,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swatch (I) (-2,18 Prozent auf 170,85 CHF), VAT (-1,75 Prozent auf 381,30 CHF), Alcon (-1,67 Prozent auf 82,60 CHF), Logitech (-1,67 Prozent auf 74,36 CHF) und Richemont (-1,21 Prozent auf 126,30 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 824 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 231,003 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

