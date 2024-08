Börse Zürich in Rot: SLI gibt am Mittag nach

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,79 Prozent leichter bei 1 880,33 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,911 Prozent auf 1 897,23 Punkte an der Kurstafel, nach 1 914,67 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 897,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 878,91 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 0,372 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, lag der SLI bei 1 958,57 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 08.05.2024, den Stand von 1 895,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, wurde der SLI mit 1 748,26 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,62 Prozent. Bei 2 009,70 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (-0,10 Prozent auf 521,00 CHF), Temenos (-0,81 Prozent auf 54,95 CHF), Roche (-0,84 Prozent auf 271,90 CHF), Swiss Re (-0,88 Prozent auf 101,65 CHF) und Holcim (-0,97 Prozent auf 75,44 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sandoz (-5,43 Prozent auf 33,79 CHF), ams (-3,59 Prozent auf 1,01 CHF), VAT (-2,94 Prozent auf 395,90 CHF), Alcon (-2,90 Prozent auf 77,68 CHF) und Logitech (-2,73 Prozent auf 72,04 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 259 601 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,158 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,19 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at