Börse Zürich in Rot: SLI liegt nachmittags im Minus

Der SLI zeigt sich am Dienstag schwächer.

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,76 Prozent schwächer bei 1 947,59 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,201 Prozent fester bei 1 966,41 Punkten in den Handel, nach 1 962,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 1 947,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 967,31 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 1 855,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 860,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, einen Wert von 1 779,27 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,44 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 967,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Lindt (+ 0,76 Prozent auf 10 670,00 CHF), Swatch (I) (+ 0,75 Prozent auf 193,95 CHF), Temenos (+ 0,43 Prozent auf 58,20 CHF), SGS SA (+ 0,09 Prozent auf 85,40 CHF) und Roche (+ 0,09 Prozent auf 230,10 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Lonza (-2,22 Prozent auf 501,40 CHF), Julius Bär (-1,78 Prozent auf 54,02 CHF), Partners Group (-1,63 Prozent auf 1 209,00 CHF), Sika (-1,62 Prozent auf 280,20 CHF) und Straumann (-1,43 Prozent auf 117,20 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 383 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 238,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

